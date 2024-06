Une université cubaine coopère avec des centres dans plusieurs pays

La Havane, 18 fév (ACN) L'Université Máximo Gómez (UNICA), dans la province de Ciego de Ávila, maintient aujourd'hui des accords de collaboration et d'échange avec d'importantes institutions académiques de plusieurs pays, dans le but d'augmenter la qualité scientifique des étudiants et des professeurs.

Oruam Cadex Marichal, directeur des relations internationales de l'université de Ciego de Avila, a déclaré à Prensa Latina que l'UNICA entretenait des relations avec une trentaine de pays dans le monde, avec 50 accords actifs.

Il a précisé que ces accords permettent l'échange d'expériences et de connaissances entre les éducateurs de différents centres d'enseignement supérieur, par le biais de réseaux universitaires et de recherche.

Un exemple en est le travail conjoint mené avec une université allemande pour le transfert d'idées sur les questions liées à l'énergie propre et à l'économie circulaire, a-t-il indiqué.

Les échanges visent également à rechercher des financements, des ressources et des fonds internationaux pour le développement de projets, a indiqué M. Marichal.

Il a souligné le travail du réseau ibéro-américain de recherche, de leadership et de pratique éducative, qui comprend 11 pays et 103 universitaires de 25 institutions partenaires, qui réalisent 18 projets internationaux.

L'institution d'Avila a récemment signé des contrats de coopération avec les universités de Zambezi, en République du Mozambique, avec l'Université pédagogique d'État de Moscou, avec l'Université technique latino-américaine d'El Salvador et avec l'Université de l'État d'Amazonas au Brésil, a expliqué le spécialiste.

L'objectif est d'étendre la coopération en matière d'enseignement, de recherche et de gestion de programmes dans le monde entier et d'offrir des cours universitaires et postuniversitaires dans les différentes branches de la licence, de l'ingénierie et de la maîtrise.

Depuis sa création en 1978, l'UNICA a conclu quelque 300 accords internationaux avec des centres d'enseignement d'Europe et d'Amérique latine, dans le but d'améliorer la qualité académique et scientifique de la communauté universitaire, afin de continuer à contribuer au développement de la société. (Source : Prensa Latina)