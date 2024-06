Commémoration du 206e anniversaire de Perucho Figueredo

La Havane, 18 février (ACN) Avec des fleurs, de la poésie et de la musique, les autorités de la province de Granma et les spécialistes du Bureau de l'Historien de la ville, se sont souvenus aujourd'hui de l'illustre héros cubain Pedro Felipe Figueredo Cisneros (Perucho), à l'occasion du 206e anniversaire de sa naissance.

Le maître en sciences Ludín Fonseca García, directeur de l'institution susmentionnée, a souligné l'empreinte et l'héritage de Figueredo, au-delà de l'écriture de la marche de guerre La Bayamesa, qui est devenue l'hymne national de Cuba.

Il l'a décrit comme un homme de grande culture et de pensée intellectuelle révolutionnaire, figurant à part entière parmi les initiateurs du processus d'indépendance dans la plus grande des Antilles.

Il a également souligné son action et son leadership au cours de la lutte, jusqu'au moment final, lorsque les principes de fermeté, de courage et d'honnêteté lui ont permis, même dans les moments les plus difficiles, d'agir en véritable patriote.

Perucho, né le 18 février 1818, est rappelé avec affection et une grande fierté dans tout le pays, et en particulier à Bayamo, pour avoir été le créateur et le compositeur d'une marche de combat qui, depuis ce glorieux mois d'octobre 1868, est restée l'hymne le plus caractéristique du peuple cubain.

L'hommage, qui s'est déroulé sur l'emblématique Place de la Révolution de la ville des monuments nationaux, a conclu la deuxième édition de la journée "La Patria os contempla orgullosa" (La patrie vous contemple fière de vous), qui vise à mettre en valeur la figure de ce militaire irréprochable, major général de l'armée libératrice et secrétaire d'État à la guerre.

La cérémonie a été présidée par Calixto Santiesteban Ávila, membre du bureau provincial du Parti communiste de Cuba à Granma, Yanetsy Rodríguez Sampson, première secrétaire de l'organisation politique de la municipalité de Bayamo, et Reydier Bernal Gómez, président de l'assemblée municipale du pouvoir populaire (Source : ACN).