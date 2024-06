Le président cubain souligne l'état des relations entre son pays et la Russie

La Havane, 26 fév (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a souligné lundi l'état des relations entre son pays et la Russie lors d'une réunion avec le secrétaire du Conseil de Sécurité de la nation eurasienne, Nikolay Patrushev.

Le président a remercié le visiteur d'avoir inclus Cuba dans sa tournée des pays de la région, au cours de laquelle il est accompagné par des représentants des plus hautes sphères du géant eurasien, qui contribuent au renforcement et à l'élargissement des relations bilatérales.

Au cours du dialogue, le chef de l'État a rappelé que des étapes importantes ont été franchies dans les liens entre les deux peuples, notamment la signature de documents relatifs à la collaboration russo-cubaine.

Il a souligné que les vols charters et réguliers entre les deux pays se sont développés et que le tourisme russe a connu la plus forte croissance à Cuba au cours de l'année écoulée, la nation slave étant actuellement la troisième source de touristes sur l'île.

"Le dialogue politico-diplomatique est excellent et continue de se développer. Nous constatons également que des progrès sont réalisés dans de nombreux secteurs des relations bilatérales", a souligné M. Díaz-Canel.

Le président cubain a profité de l'occasion pour saluer son homologue Vladimir Poutine et reconnaître son leadership sur la scène internationale.

Pour sa part, M. Patrushev a remercié le président pour son accueil et ses paroles à l'égard du chef d'État russe, à qui il a transmis ses salutations, selon une dépêche de la chaîne de télévision nationale Noticiero Estelar.

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a souligné l'excellent état des relations bilatérales et a rappelé qu'il existe un dialogue très intense entre la Russie et Cuba dans différents domaines.

Le reportage télévisé indique que l'intensification des liens entre l'île et la nation européenne se traduit notamment par le grand nombre de visites de hauts fonctionnaires des deux gouvernements en 2023 et depuis le début de l'année.

Nikolai Patrushev a également été reçu lundi par le leader de la révolution cubaine, Raúl Castro (Source : Prensa Latina).