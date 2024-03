Cuba promeut ses attraits au Salon Mondial du Tourisme de Paris

Paris, 14 mars (ACN) Cuba promeut à partir de ce jeudi devant le public français des offres qui combinent la beauté naturelle avec la culture, l’histoire et la chaleur humaine, à l’ouverture de l’édition 47 du Salon Mondial du Tourisme de Paris.

Au cours de la première des quatre journées de l’événement dont le siège se trouve dans le parc des expositions de la Porte de Versailles a été inauguré le stand de l’île, qui met en évidence les bontés de la nation antillaise dans l’industrie sans fumée, une diversité des propositions contenues dans la campagne promotionnelle Cuba Única.

Participer à ce Salon Mondial du Tourisme est toujours important, considérant que la France se situe parmi les 20 premiers marchés émetteurs vers notre pays, a commenté à Prensa Latina la spécialiste des Relations Internationales du Ministère du Tourisme (Mintur) Carmen Casal.

A propos de l’ouverture du forum grand public, qui attire chaque année des dizaines de milliers de personnes intéressées par la planification de leurs prochaines vacances et voyages, elle a exprimé sa satisfaction et l’attente pour l’accueil des visiteurs à la destination de Cuba.

Il est encourageant de constater l’intérêt des Français pour l’île, son histoire, sa culture et le contact avec ses habitants, a-t-elle dit.

Selon Carmen Casal, le Salon permet d’actualiser les nouveautés de la destination et de fournir des informations sur celle-ci, grâce à la présence de représentants de chaînes hôtelières comme Meliá, Iberostar et Cubanacán, du voyagiste Havanatur et d’autres acteurs.

Concernant le stand de Cuba, elle a souligné l’opportunité qu’il représente de promouvoir la musique, les traditions et les produits typiques, y compris le mojito cubain toujours recherché.

Le spécialiste en chef de la Direction de la Communication du Mintur, Alberto Encinoso, a également évoqué l’importance de participer au 47e Salon Mondial du Tourisme de Paris et de présenter ici la campagne Cuba Unica pour la deuxième année consécutive.

Pour sa part, la conseillère en tourisme de l’ambassade de Cuba en France, Diana Rosa González, a précisé que le salon constitue un espace d’actualisation des nouveautés du marché et des récentes mesures économiques prises par les autorités locales.

Source Prensa Latina