Cuba félicite l’Andorre à l'occasion de sa fête nationale

La Havane, 14 mars (ACN) Le Ministère cubain des affaires étrangères a félicité ce jeudi le peuple et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre à l’occasion de la fête nationale de cette nation européenne.

La Chancellerie a réaffirmé dans le réseau social X la volonté du pays caribéen de continuer à resserrer les liens de coopération bilatérale.

L’Andorre célèbre ce jeudi le 31e anniversaire de l’adoption, par référendum, de sa Constitution, qui a marqué la modernisation du pays.

Cuba et Andorre ont établi des relations diplomatiques le 19 octobre 1995 et ont depuis établi des liens fondés sur le respect et le bénéfice mutuels et en faveur du développement durable.

À cet égard, il convient de souligner la collaboration dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la culture ainsi que le travail accompli en 2020 dans la principauté par une brigade de médecins cubains pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Source Prensa Latina