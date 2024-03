Des amis étasuniens saluent la Journée de la presse cubaine

La Havane, 14 mars (ACN) Le directeur général de Radio Miami Today, Max Lesnik, a souligné les contributions du journal Patria, fondé il y a 132 ans par José Martí, à l'occasion de la Journée de la Presse Cubaine.

Le journaliste cubain basé dans la ville du sud de la Floride a déclaré que Patria, dont le premier numéro a vu le jour à New York le 14 mars 1892, a été un phare et un guide pour la guerre juste et nécessaire qui a été menée dans la nation antillaise, et a salué le fait que cette date a été instituée comme une raison de mettre en évidence l'important travail de la presse.

Il a mentionné la nécessité de poursuivre la bataille des idées et a souligné l'intérêt historique qu'ont eu les États-Unis à intervenir dans les affaires cubaines car "ils avaient l'ambition de contrôler Cuba en tant que colonie, tout d'abord, et en tant que semi-colonie, une république de papier que, grâce à la révolution de 1959, ils ont effacée avec cette soumission impériale".

Dans son message à l'occasion de la célébration, M. Lesnik a rappelé qu'"à un moment donné, Martí a dit "Nous serons libres" et Fidel Castro a dit "Nous serons libres ou martyrs" et nous sommes libres".

En ce qui concerne la situation internationale, il a déclaré que nous nous trouvons face à "un monde turbulent et brutal, dont le point d'ébullition est tel qu'à tout moment peut éclater une guerre bien plus dangereuse que les guerres conventionnelles, parce qu'elle commence par un jeu de guerre et se termine un jour par une catastrophe mondiale".

Il a averti que le monde est "capricieusement" divisé entre des points de tension et que "si l'humanité ne réagit pas à ces tragédies qui coûtent des milliers de vies chaque jour, le monde explosera dans un holocauste définitif".

Dans ce sens, il a mentionné parmi les conflits ce qui se passe en "Palestine, la Palestine subjuguée par l'Etat sioniste d'Israël".

Le journal Patria, fondé par le héros national José Martí, a promu dans ses pages l'objectif du Parti révolutionnaire cubain d'obtenir l'indépendance totale de l'île et de son voisin Porto Rico de la domination espagnole au moyen de la lutte armée. (Source : Prensa Latina)