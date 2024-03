Diaz-Canel félicite les journalistes cubains à l’occasion de leur journée

La Havane, 14 mars (ACN) Le président Miguel Diaz-Canel a félicité ce jeudi les journalistes et les travailleurs des médias cubains dans leur Journée nationale, célébration qui s’inscrit dans le cadre de l’anniversaire de la fondation du journal Patria par José Martí.

Par le biais de son compte sur le réseau social X, le chef d'État a transmis ses félicitations et a souligné que les travailleurs de la presse sont appelés à être «comme le journal Patria, une épée, dont la poignée est la raison».

Auparavant, le président de l’Assemblée nationale du pouvoir (Parlement), Esteban Lazo, a souligné sur la même plate-forme le travail essentiel des journalistes «dans l’information opportune à notre peuple, dans la défense de la Révolution et dans le renforcement de notre œuvre».

Les dirigeants des organisations sociales et politiques de Cuba ont exprimé dans X leurs félicitations aux journalistes à l'occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée chaque 14 mars en souvenir de l’édition du premier exemplaire du journal Patria, fondé en 1892 par le héros national José Marti pour réunir des volontés en faveur de la cause indépendantiste et révolutionnaire.









Ce jeudi, l’Union des journalistes de Cuba (UPEC) remettra les prix pour l’œuvre, de la vie et de l’année à des professionnels éminents, en commémoration de la date.

L’UPEC, a souligné que les journalistes cubains sont engagés dans la recherche d’un nouveau modèle de communication et de presse publique pour le socialisme.

De la même manière, à l'extérieur, ils forgent les alliances et les connexions indispensables à la cause principale de l'humanité, sans lesquelles le rôle de Cuba dans l'équilibre du monde serait incertain.

Source Prensa Latina