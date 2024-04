L'Agence Sahraouie remercie Cuba pour son soutien à la cause de l'indépendance de son peuple

Alger, 1er avril (ACN) L'Agence de presse sahraouie (SPS) a remercié, dans une lettre rendue publique aujourd'hui, le gouvernement cubain et l'agence de presse latino-américaine Prensa Latina pour leur soutien à la juste lutte du peuple sahraoui pour son indépendance.

Dans son message, le directeur du SPS, Saleh Nafee Abeid, a déclaré qu'il s'agit d'un soutien que la révolution cubaine a maintenu fermement avec tous les peuples qui luttent pour leur liberté.

Il a également remercié Luis Enrique González, président de Prensa Latina, pour ses salutations émues à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation du SPS.

Le 29 mars, M. González a exprimé, au nom de son groupe, le souhait de continuer à consolider les liens de travail et de coopération avec le SPS, à l'occasion du 25e anniversaire du média.

Dans une lettre, il a adressé ses félicitations au SPS et a souligné que les deux agences ont toujours suivi la même voie.

Le SPS fête ses 25 ans ce vendredi "avec la mission honorable et nécessaire de diffuser au monde la juste cause de son peuple, avec engagement et responsabilité, avec crédibilité et professionnalisme, en répondant à la volonté du peuple et à la lutte pour l'indépendance", a déclaré le directeur de Prensa Latina.

Dans une autre partie du document, Abeid a exprimé, au nom de son collectif et du peuple de la République arabe sahraouie démocratique, la ferme condamnation du blocus prolongé, injuste et immoral imposé contre le "peuple cubain frère et héroïque" par le gouvernement des États-Unis, un mécanisme qui est en vigueur depuis plus de 60 ans.

Il a également estimé qu'il s'agit d'un peuple en qui nous avons toute confiance pour aller de l'avant malgré l'adversité et les manœuvres de l'ennemi.

Il a réitéré la gratitude du SPS au gouvernement et aux enfants de Cuba pour leur position ferme d'accompagnement et de soutien à la juste cause sahraouie, et a réaffirmé la volonté de continuer à renforcer les liens de solidarité et de fraternité.

Il a également réaffirmé la volonté de consolider la collaboration entre le SPS et Prensa Latina, et en particulier sur la plate-forme Voces del Sur Global, qui est devenue une scène pour la presse sahraouie de diffuser ses messages et ses informations.(Source:PL)