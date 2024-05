Raúl et Díaz-Canel assistent au meeting du 1er mai

La Havane, 1er mai (ACN) Le général d'armée Raúl Castro Ruz, leader de la Révolution cubaine, et le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez étaient présents à la Tribune anti-impérialiste de cette capitale pour célébrer la Journée internationale des travailleurs avec notre peuple bien-aimé.

Plus de 1 000 personnes issues de 200 organisations de solidarité du monde entier étaient présentes aux côtés des travailleurs cubains.

Darian Oramas Campo, une jeune travailleuse du secteur de l'électricité, a pris la parole lors de l'événement national central de la Journée internationale des travailleurs à La Havane. Dans son discours, elle a souligné les défis du contexte actuel pour notre peuple, qui subit un renforcement du blocus économique, commercial et financier des États-Unis sur l'île.

Elle a également réitéré la condamnation par la nation caribéenne des crimes commis par Israël à l'encontre de la population palestinienne, dont la plupart sont des enfants, des femmes et des personnes âgées, qui sont systématiquement privés de leur droit à la vie.

Le secrétaire général de la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, dans le discours principal de l'événement, a souligné qu'aujourd'hui des milliers de travailleurs manifestent dans des rassemblements dans tout le pays que nous restons fermes et unis autour de la Révolution, défendant ses idéaux d'indépendance, de souveraineté et de justice sociale.

Il a également abordé les particularités du contexte socio-économique cubain, marqué à la fois par le blocus américain et par nos propres carences internes.

Tout cela a eu un impact sur les pénuries alimentaires, la perte du pouvoir d'achat des salaires et des pensions, la limitation de l'accès aux intrants et aux matières premières pour l'industrie, la restriction du commerce et de l'investissement étranger... tout cela, en raison de l'impact des mesures américaines, se reflète dans la vie des travailleurs du pays.

C'est pourquoi nous avons dédié cette journée à l'héroïsme des travailleurs cubains.

Guilarte de Nacimiento a souligné qu'il existe de bonnes expériences dans tous les territoires du pays, démontrant qu'il est possible d'atteindre l'efficacité productive, malgré les limitations des ressources matérielles et financières.

Dans le reste des provinces, des rassemblements sont organisés à l'unisson sur les principales places pour accueillir la multitude de Cubains qui célébreront le 65e anniversaire du premier défilé ouvrier organisé après le triomphe de la révolution cubaine en 1959.

Les Cubains exigeront à nouveau la fin du blocus économique américain et l'exclusion de l'île de la liste illégale des pays supposés parrainer le terrorisme, et manifesteront leur soutien au projet socialiste (plusieurs).