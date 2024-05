Depuis la Présidence : Situation du système électrique national et perspectives de service en été

La situation du Système National d'Electro énergie, le déroulement de l'entretien des unités de production et les projections de service pour l'été, occupent le sixième épisode du podcast Desde la Présidencia (Depuis la Présidence) et son animateur, collègue Miguel Díaz-Canel Bermúdez

À l'un des problèmes ayant le plus d'impact sur la vie des Cubains, les importants déficits de production d'électricité des dernières semaines, associés à différents problèmes technologiques et aussi à l'augmentation de la demande due, entre autres facteurs, aux températures élevées de ce printemps, le camarade Miguel Díaz-Canel Bermúdez a consacré le sixième épisode de son podcast Desde la Presidencia (Depuis la Présidence).

Pendant environ une heure, le premier secrétaire du Comité central du Parti et président de la République s'est entretenu avec les ingénieurs Alfredo López Valdés, directeur général de l'Union électrique (UNE), et Lázaro Guerra Hernández, directeur technique de l'entité ; Le ministre de l'Énergie et des Mines, également ingénieur Vicente de la O Levy, était également présent en tant qu'auditeur.

Il s'agissait d'un dialogue riche en informations au cours duquel Díaz-Canel commentait, au moment de dire au revoir, qu'il avait appris « qu'avec le courage et le travail des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, de la direction de l'Unión Eléctrica et avec la contribution aux économies conscientes que nos gens vont réaliser, nous allons également surmonter cette situation et nous aurons une meilleure situation électrique dans les prochains jours et surtout en été.

En dehors de son cadre habituel, le Palais de la Révolution, le podcast du Président a été développé à l'Office national du fret, au siège de l'UNE, comme un moyen, dirait son animateur, de partager le travail quotidien des travailleurs, des héros, des l’ensemble du Système National Electro énergétique.

"Des gens très travailleurs", a-t-il souligné, "qui donnent chaque jour une leçon d'héroïsme lorsque, avec d'énormes efforts, ils tentent, dans les plus brefs délais et dans des conditions de travail difficiles, de préparer nos centrales thermoélectriques et tous les équipements qui garantissent production d'électricité." .





QUE SE PASSE-T-IL, COMMENT ALLONS-NOUS ?

Les caractéristiques du moment actuel, de la situation électro-énergétique complexe que nous vivons, ont été le premier point de l'échange, lorsque le Président a demandé à López Valdés de comparer l'état du SEN en 2018 avec celui d'aujourd'hui.

Le directeur général de l'UNE a rappelé qu'entre 2013 et 2018, d'importants investissements ont été réalisés dans le système, comme la centrale fioul de Moa, avec 180 MW ; le cycle combiné Energás de 150 MW ; l'augmentation de 200 MW de la production distribuée avec des moteurs situés dans des endroits facilitant le transfert de combustible ; À cette époque-là, en plus, les centrales thermoélectriques avaient un cycle de maintenance et il y avait une garantie de combustible stable... En résumé donc, a-t-il illustré, nous avons travaillé pour avoir 500 MW de réserve dans le système ; c'est-à-dire au-dessus de ce qui était nécessaire.

Mais aujourd’hui, la situation est totalement différente. Il n'a pas été possible d'effectuer à temps l'entretien des installations thermoélectriques, qui constituent la base du système. Aujourd'hui nous disposons de 16 unités, une, Felton 2, est en panne permanente, et les 15 autres, sauf une, sont hors du cycle de maintenance.

Les centrales thermoélectriques, a-t-il résumé, ne disposent pas de la disponibilité requise ; et la génération distribuée non plus. Et ce n'est pas seulement dans la production, il y a aussi des problèmes dans les réseaux, parce que - a-t-il soutenu - le système s'appelle ainsi, système, parce qu'il faut produire de l'électricité, la transmettre, l'amener aux transformateurs...

Cette année, López Valdés continue d'être informé, un peu plus d'entretien a été effectué, comme sur les machines Mariel et Nuevitas, qui ont été équipées de nouveaux économiseurs, ce qui n'avait pas été fait ces dernières années, mais comme vous l'avez expliqué dans le entretien avec Ignacio Ramonet, le directeur de l'UNE a souligné au président, le système électrique coûte environ 300 millions de dollars par an, et nous n'avons pas eu ce montant disponible ces dernières années.





Et à la situation de la production, a-t-il ajouté, il y a désormais une augmentation de la charge et de la demande.

"Pour nous", a-t-il déclaré, "c'est un bonheur que les gens acquièrent des appareils électroménagers, c'est une bonne nouvelle, mais en plus d'acheter l'équipement, nous devons conseiller aux gens la rationalité dans l'utilisation et l'utilisation efficace de ceux-ci, surtout l’utilisation efficace.

Si la pièce où est installé un climatiseur est bien fermée et programmée pour maintenir une température de 24 degrés, cet équipement est systématiquement éteint, a illustré López Valdés, et c'est une bonne chose pour la personne deux fois, une fois, car elle paie moins pour l'électricité et deuxièmement, car cela prolonge la durée de vie de l’équipement.

La même chose se produit, ajoute-t-il, avec un réfrigérateur, si vous le mettez à une température raisonnable pour conserver les aliments ; avec une cuisinière électrique, si vous l'éteignez cinq minutes avant de terminer... "C'est une bonne nouvelle que les gens aient plus d'équipement, c'est un niveau de vie", a-t-il réitéré, "mais nous pouvons combiner cela avec une prise de conscience de économies, avec une conscience des déficits que nous avons.

Et aux problèmes de production et à l’augmentation de la demande, ces dernières semaines, continue-je d’expliquer, se sont également ajoutées des températures élevées, un autre phénomène auquel nous ne nous attendions pas.

Pour cette période, nous avons estimé une augmentation de la demande de 3,5 pour cent, mais cela n'a pas été le cas ; le jour de la fête des mères, par exemple, la demande a augmenté de 20 pour cent à 7 heures du matin, a-t-il commenté. Pour l'été, pour juillet et août, nous ne prévoyons pas que la demande augmentera de 20 pour cent, en fait, nous ne le supposons pas, mais aujourd'hui, nous ne prévoyons pas que ce sera le 3,5 pour cent que nous avions prévu, c'est peut-être le cas. plus que ça.

Concernant les actions qui sont adoptées pour résoudre les problèmes de disponibilité de l'électricité, le directeur général de l'UNE a souligné l'impact élevé et positif que peuvent générer les économies et l'utilisation efficace de l'énergie.

Il a fait état de plusieurs mesures qui ont été établies pour le secteur public, telles que la réglementation de l'utilisation de la climatisation dans les zones administratives ; la déconnexion du système les samedis et dimanches dans les centres administratifs, et alternativement ou partiellement en semaine, entre autres.

Cependant, a souligné le directeur de l'UNE, les économies ne se font pas à tout prix, il s'agit de faire les choses efficacement, de ne pas gaspiller, de dépenser le minimum indispensable, et que les entités étatiques soient un exemple, et ensuite puissent également demander à la population d'utiliser ses équipements de manière rationnelle.

AVIS DU PEUPLE

Dans le segment habituel du podcast De la Présidence (Depuis la Présidence) consacré aux états d'opinion de la population, Díaz-Canel a souligné que, au milieu de la complexité, il y a une reconnaissance de l'effort fait par l'Union Électrique, l'effort fait par les travailleurs du secteur; parce que les plus hautes autorités font tout leur possible pour qu’il y ait moins d’impacts ; Le caractère systématique des informations fournies est également reconnu.

Mais aussi – a-t-il souligné – il existe de nombreux critères concernant la durée des coupures de courant, l'insatisfaction à l'égard de la programmation réalisée.

Pourquoi les pannes durent-elles plus longtemps dans certaines provinces que dans d’autres ? Par exemple, lors des visites que nous avons effectuées dans les provinces la semaine dernière, dans certaines provinces, des coupures d'électricité de neuf heures ont pu être réalisées à deux moments de la journée ; Mais il y en a d'autres où les coupures ont duré plus de vingt heures d'affilée, a demandé le président.

L'ingénieur Lázaro Guerra, directeur technique de l'UNE, a reconnu que la planification des dégâts est une question très controversée. La panne d’électricité, a-t-il souligné, n’est ni une situation souhaitable ni une situation normale.

« La meilleure façon de travailler avec l'électricité est de fournir de l'électricité, car c'est une condition anormale de devoir affecter le service électrique, mais là il y a une situation d'offre et de demande ; Autrement dit, nous avons une production d’électricité limitée.

Pour couvrir la demande du système, a soutenu l'expert, il doit inévitablement y avoir un équilibre entre l'offre et la demande, pour qu'il fonctionne en toute sécurité, sinon il pourrait s'effondrer et le problème serait beaucoup plus grave, par conséquent, pour atteindre cet équilibre entre l'offre et la demande, puisqu’elle n’a plus la possibilité de générer, affecte nécessairement le service.





Il s'agit, a commenté Guerra Hernández, d'un processus dans lequel sont impliquées la Répartition Nationale des Marchandises et les provinces. Cependant, pendant la journée, des événements imprévus surviennent, comme une sortie de secours d'une unité, et alors, automatiquement, la planification doit être modifiée, d'où la complexité et la controverse de distribuer l'électricité dans des conditions indésirables, même si l'on cherche à le faire dans le de la bonne manière, de la manière la plus juste possible.

Dans son explication, M. Díaz-Canel a souligné son insistance - qu'il partage avec la population lorsqu'il se rend dans les municipalités - sur le fait que "ce dont tout le monde peut être sûr, c'est qu'ici il n'y a pas de coupures d'électricité provoquées pour déranger les gens".

«Tous nos efforts, tout notre sens, tous nos efforts, et ici je parle des efforts de tous les travailleurs du Syndicat de l'électricité, de tout le système du ministère de l'Énergie et des Mines et aussi de la direction à tous les niveaux, "Il s'agit de rechercher une qualité de vie et une stabilité dans le système national d'électro énergie", a-t-il souligné.

Le Président a également insisté sur la nécessité d'augmenter l'information au niveau communautaire, de personne à personne, car face aux déficits énergétiques, a-t-il souligné, beaucoup de gens ne peuvent pas voir les espaces d'information dans les médias.

La disponibilité et le transport du combustible pour la production distribuée étaient un autre des sujets que le Président a demandé d'expliquer aux panélistes, étant donné la pression que subissent ces équipes en travaillant plus d'heures que prévu en raison de l'augmentation de la demande. ils manquent de diesel ou de fioul en raison des limitations de leurs systèmes de stockage.

Il s'agit là, a souligné le Président, d'un problème supplémentaire, non pas parce qu'il n'y a pas de carburant pour assurer son fonctionnement ; Il s'agit de la logistique, une question qu'il a appelé à résoudre à travers la science et l'innovation et le soutien du monde universitaire, comme le centre d'études logistiques dont dispose le CUJAE.

Les actions qui sont suivies pour atténuer cette situation ont été longuement expliquées par les directeurs de l'UNE lors du podcast Desde la Présidence, où la stratégie du pays en matière de sources d'énergie renouvelables (SER) a également été abordée en détail, y compris l'installation de mille MW entre cette année et l'année prochaine, et mille MW supplémentaires sur une période de sept ans.





POUR L'ÉTÉ

La stratégie de maintenance des unités de production, telles que les unités thermiques et ENERGY, pour minimiser les désagréments des pannes de courant, notamment pendant les vacances de juillet et d'août, a également été expliquée dans le sixième épisode du podcast.

Le directeur général de l'UNE a signalé qu'avec les travaux d'entretien planifiés déjà effectués et ceux qui se poursuivront en juin, il y aura, comme c'est déjà le cas, une tendance à la diminution des pannes de courant.

En juillet - a-t-il souligné plus tard - nous n'aurons pas de maintenance planifiée, même si, a-t-il souligné, nous aurons les pannes qui surviennent normalement dans le système.

Cependant, il a été clairement indiqué dans l’espace que nous ne pouvons pas nous engager à ce qu’il n’y ait pas de pannes d’électricité. En raison des conditions actuelles du système, ce compromis n’est pas possible pour le moment.

Bien sûr, nous, a souligné López Valdes, allons nous battre tous les jours, nous allons nous battre tous les jours, nous allons travailler chaque jour pour qu'il n'y ait pas de coupures de courant prolongées, pour qu'elles ne durent pas, comme nous ont pu réaliser dans d’autres moments.

De l'avis des experts invités à la Présidence, les problèmes les plus complexes en été doivent survenir pendant les heures de clarté, c'est pourquoi l'économie et l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie, tant dans le secteur public que résidentiel, seront essentielles pour réduire les demande d'électricité à ces heures-là.

Dans les adieux du nouvel épisode de son podcast, Díaz-Canel a voulu raconter, « à partir de sentiments, à partir d'émotions », l'histoire des travailleurs du système électrique, un secteur vital pour l'économie et la société, nationalisé d'abord par Antonio Guiteras. – un fait de souveraineté contrecarré plus tard par le tyran Batista – puis par Fidel et la Révolution cubaine.

L'effort qui est fait chaque jour par tous nos travailleurs du système électro-énergétique pour rechercher moins d'impact sur la population, pour pouvoir respecter ce programme de réparation et d'entretien que vous avez proposé comme stratégie pour qu'il y ait un été ce n'est pas parce qu'il faut être plus rigoureux dans la vie des Cubains et des Cubaines, c'est aussi un hommage quotidien à Guiteras et à l'œuvre de la Révolution, leur a-t-il dit.