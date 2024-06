Cuba et Nauru renforcent leurs liens bilatéraux pour le développement (+Photos)

La Havane, 31 mai (ACN) Cuba et la République de Nauru ont signé aujourd'hui cinq mémorandums d'entente qui renforceront les domaines communs pour le développement des deux nations.

Après avoir accueilli David Ranibok Adeang, président de la République de Nauru, par Miguel Díaz-Canel Bermúdez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, les deux dirigeants ont eu des entretiens officiels et ont participé à la signature des accords qui bénéficieront à la santé, à la biotechnologie, au sport et à la lutte contre le changement climatique, entre autres aspects.







Dans le domaine de la diplomatie, Bruno Rodríguez Parrilla, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, et Charmaine Scotty, responsable de la santé, des services médicaux et des affaires féminines de Nauru, ont signé un accord sur l'exemption réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.

La signature de cet instrument facilitera la collaboration politique, économique et sociale entre les deux territoires.









Le ministère des Affaires étrangères des Grandes Antilles et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nauru ont également établi un protocole d'accord qui permettra d'approfondir les liens bilatéraux sur la base des principes et des dispositions de la Charte des Nations unies.

Les ministères de la santé publique et des sciences, de la technologie et de l'environnement, ainsi que l'Institut national des sports, de l'éducation physique et des loisirs de Cuba et, du côté nauruan, le département de la santé et des services médicaux, le département de la gestion de l'environnement et de l'agriculture, et le département des sports, ont également manifesté leur volonté de coopérer.

Au cours de sa visite officielle dans la nation antillaise, qui s'achèvera le 1er juin, le président Adeang a déposé une gerbe à José Martí, héros national de Cuba, et a visité le mémorial qui porte le nom de l'apôtre à La Havane.

L'archipel et la République de Nauru entretiennent depuis le 7 mai 2002 des relations diplomatiques marquées par le respect mutuel et la coopération dans des domaines tels que la santé et l'éducation.

Ce pays de la région de Micronésie, situé au centre de l'océan Pacifique, soutient chaque année la résolution visant à exiger la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par le gouvernement des États-Unis (Source:ACN).