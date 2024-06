Cuba célèbre la Journée internationale de l'enfance

La Havane, 1 juin (ACN) Cuba célèbre aujourd'hui la Journée Internationale de l'Enfance avec un vaste programme d'activités visant à réfléchir sur la responsabilité de la famille dans le développement intégral des enfants et des adolescents.

Selon les données du Bureau national des statistiques, à la fin de l'année 2022, cette nation des Caraïbes comptait 11 089 511 habitants, dont 2,3 millions correspondent à la population âgée de moins de 18 ans, ce qui représente 21 % du total.

Les chiffres montrent que, malgré les pénuries et les vulnérabilités, accentuées par l'intensification du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à l'île depuis plus de six décennies, le gouvernement fait preuve d'une forte volonté politique pour garantir le développement adéquat et le bien-être des enfants.

Les données statistiques et les recherches montrent le haut niveau de protection dont bénéficient les enfants et les adolescents cubains, notamment en ce qui concerne la couverture éducative et les soins de santé maternelle et infantile.

D'autre part, les droits des enfants et des adolescents sont consacrés par un ensemble de lois, comme le montre la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), en vigueur dans le pays depuis le 20 septembre 1991.

Ils sont également inscrits dans la Constitution actuelle, qui établit l'intérêt supérieur des mineurs dans les décisions et les actes qui les concernent, ainsi que leur protection contre tout type de violence.

La célébration de la Journée internationale de l'enfance a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1956.

Cette commémoration rend les enfants visibles en tant que sujets de droits : à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, à un habitat décent, à la non-discrimination, à l'information, au jeu, à la prise en compte de leurs intérêts et de leurs opinions dans les situations qui les concernent, et à la participation à la vie de la société.

Au cours des dernières décennies, la communauté internationale a accordé une attention croissante à l'importance de la famille. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé l'année 2024 Année internationale de la famille et le 1er juin Journée mondiale des mères et des pères en septembre 2012.

Le rôle des parents et de la famille dans l'éducation des enfants est de plus en plus reconnu par les agences internationales comme un élément important des politiques sociales nationales et des programmes d'investissement social visant à réduire la pauvreté et les inégalités et à promouvoir le bien-être.

Le 1er juin est célébré dans différents pays du monde avec pour objectif principal de rappeler que les enfants sont le groupe le plus vulnérable et le plus touché par les différentes crises régionales et mondiales (Source : Prensa Latina).