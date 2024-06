Aux Etats-Unis on demande l'exclusion de Cuba de la liste arbitraire des pays qui soutiennent le terrorisme

Washington, 19 juin (ACN) Des organisations non gouvernementales et de solidarité aux Etats-Unis ont réitéré leur appel à l'exclusion de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, sur laquelle elle figure encore de nos jours de manière arbitraire sous l'administration de Joe Biden.

L'Interfaith Foundation for Community Organizing IFCO-Pastors for Peace, la Cuba Sí Coalition of New York/New Jersey et le Mouvement du 12 décembre se sont accordés, dans de récentes déclarations publiques, sur le préjudice causé au peuple cubain par une telle disposition, alors que le blocus s'intensifie.

Ils ont également convenu que le gouvernement nord-américain n'a pas la capacité morale ou légale d'inclure Cuba dans sa fausse liste, alors que la nation caribéenne est la cible depuis des décennies d'attaques terroristes directes et indirectes de la part d'individus violents basés ou entraînés dans ce pays.

Le 15 mai, le département d'État a annoncé que Cuba ne figurait pas dans son rapport de 2023 sur les "pays qui ne coopèrent pas pleinement dans la lutte contre le terrorisme", a rappelé l'IFCO, notant que le document avait été consciencieusement envoyé au Congrès.

Mais elle a précisé que le retrait de Cuba de cette liste "apparaît initialement comme un recul du gouvernement nord-américain par rapport à sa politique agressive d'asphyxie de Cuba tout au long de ses 64 ans d'histoire de sanctions et de blocus".

Mais ce n'est pas le cas. Cuba souffre de "sanctions extraterritoriales nord-américaines brutales" et "reste toujours sur la liste des États soutenant le terrorisme (SSOT)", affirme la Coalition.

La coalition Cuba Yes NY/NJ a souligné que le fait que les États-Unis maintiennent Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme tout en admettant qu'ils "coopèrent dans la lutte contre le terrorisme" signifie qu'ils craignent en réalité que la nation caribéenne continue d'être un exemple et de jouer un rôle dans la politique mondiale.

Il a déclaré qu'ils continueraient à "lutter avec le mouvement mondial de solidarité et de lutte contre le blocus à l'égard de Cuba jusqu'à ce que le pays soit complètement retiré de la liste des États soutenant le terrorisme et qu'il soit mis fin au blocus brutal contre Cuba".

La désignation SSOT et le siège unilatéral des États-Unis depuis plus de 60 ans continuent à "affecter gravement l'économie cubaine, coûtant à Cuba des milliards, tout en asphyxiant le peuple cubain et en empêchant les fournitures médicales essentielles, la nourriture et la technologie d'entrer dans le pays", ont-ils souligné.

Pour le Mouvement du 12 décembre, les États-Unis doivent cesser d'utiliser les tactiques de la période de la guerre froide pour tenter de promouvoir un soi-disant changement de régime à Cuba.

Quelques jours avant de quitter ses fonctions en janvier 2021, le président de l'époque, Donald Trump, a redésigné Cuba sur sa liste des sponsors du terrorisme, dont elle avait été exclue en 2015 sous l'administration de Barack Obama.

Trump a ajouté à sa politique de pression maximale une mesure coercitive qu'il a léguée à son successeur démocrate, toujours incapable de la lever d'un trait de plume. (Source:PL).