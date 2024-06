Visite du gouvernement dans une province centrale de Cuba

La Havane, 19 juin (ACN) La quatrième visite du gouvernement dans la province centrale de Sancti Spiritus commence cce mercredi, où plusieurs équipes de travail du gouvernement évalueront les principaux programmes économiques et sociaux du territoire en contact étroit avec la population.

Récemment, le Bureau politique du Parti communiste de Cuba a choisi Sancti Spíritus pour organiser l'événement central du 71e anniversaire de l'attaque des casernes Moncada et Carlos Manuel de Céspedes.

Cette décision tient compte de la stabilité de cette province dans l'accomplissement des principales tâches dans les domaines économique, politique et social.

Sancti Spíritus présente des indicateurs qui la placent à l'avant-garde du pays et développe un système de travail et de coordination des tâches qui garantit des liens directs et systématiques entre les structures du parti et du gouvernement et les communautés.

Elle assure également un suivi et un contrôle opportuns de la mise en œuvre du plan économique et du budget.

Parmi les réalisations de la province, le Bureau politique a souligné la stabilité des programmes à large portée sociale liés à l'éducation, au sport et à la santé.

Le Bureau politique a précisé que le taux de mortalité infantile de la province était de 4,7 pour mille naissances vivantes à la fin de 2023, et que jusqu'à présent elle se maintenait à 2,7, soit le taux le plus bas du pays. (Source:PL)