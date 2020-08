Le Congrès latino-américain de la Pensée par le biais des plates-formes digitales

La Havane, 10 août (ACN) La 15e édition du Congrès latino-américain de la Pensée, qui a lieu chaque année dans la ville de Holguín dans le cadre de la Fête de la Culture latino-américaine, sera réalisée depuis les plates-formes digitales en octobre prochain, compte tenu les dispositions sanitaires pour éviter la COVID-19.

Bárbara Martínez Pupo, spécialiste de la Maison de l'Amérique latine et membre du Comité organisateur du concours, a expliqué à l'ACN que cette année l'événement aura le thème de la Fête « La culture comme un facteur de résilience » et les échanges seront développés depuis de diverses scènes digitales du pays.

Ce sera une édition de proximité à tous les peuples frères, et spécialement ceux qui ont lutté et luttent contre la COVID-19, elle a souligné.

À partir de la convocation qui sera publiée sur les réseaux, les participants pourront envoyer les travaux de manière digitale et selon les thèmes, on organisera des conférences, des panneaux et des exposées spéciales par d’importantes intellectuels et enquêteurs.

La priorité sera accordée aux forums pour l'activité scientifique et à l'échange de connaissances avec des thèmes particuliers de l'événement, comme ceux de genres, processus artistiques, études sociodémographiques et d’autres, la spécialiste a expliqué.

Des cours seront aussi réalisés et un matériel multimédia sera présenté, avec des sujets convenus et des débats alternatifs qui peuvent se développer pendant ces rencontres virtuelles.