Un livre dédié à Alicia Alonso a été présenté à l’UNEAC

La Havane, 9 déc (ACN) Le livre Prosas cubanas por Alicia Alonso (Des proses cubaines pour Alicia Alonso), des auteurs Pedro Simón et José Ramón Neyra, a été présenté ce mardi dans la salle Villena de l’Union des écrivains et des artistes de Cuba (UNEAC), dans cette capitale.

« Prosas cubanas por Alicia Alonso » est une sélection d’auteurs et recueille des dizaines de témoignages, d’essais et d’articles d’écrivains et de journalistes qui placent Alicia au centre d’un système de multiples implications éthiques et esthétiques.

Le vice-ministre de la Culture, Fernando Rojas, la reconnue danseuse Viengsay Valdés, directrice du Ballet national de Cuba, et le poète, narrateur, essayiste et ethnologue Miguel Barnet, étaient aussi présents à la rencontre.

La présentation du texte est une des activités à l’occasion du centenaire de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, qui aura lieu le 21 décembre prochain.