Buena Vista Social Club revient 25 ans plus tard avec des chansons inédites

La Havane, 21 septembre, Le légendaire groupe cubain Buena Vista Social Club revient aujourd'hui sur la scène musicale internationale avec des chansons inédites compilées dans une réédition de leur premier album, à l'occasion du 25e anniversaire de sa sortie.

Sur le label britannique World Circuit, l'album comprend des chansons originales enregistrées pour la sortie de 1996 qui n'avaient pas été incluses dans la production, comme Vicenta, une chanson interprétée par Compay Segundo et Eliades Ochoa à deux voix.

La réédition sera disponible en double disque compact, en deux vinyles long-player et en format deluxe, ainsi qu'en téléchargement sur les plateformes numériques YouTube, Spotify, Amazon, Apple et Deezer.

Comme l'a partagé sur les médias sociaux la chanteuse Omara Portuondo, connue comme la Diva du Buena Vista Social Club, les utilisateurs peuvent commander le matériel sur le site https://worldcircuit.lnk.to.

Celle qui est également connue sous le nom de Novia del Feeling (Fiancée du sentiment) faisait partie du groupe aux côtés d'artistes tels que Ochoa, Segundo, Ibrahim Ferrer, Pío Leyva, Rubén González, entre autres talents cubains qui ont changé le cours de sa carrière vers une reconnaissance internationale.

L'album original, intitulé comme l'orchestre, a été enregistré aux studios Areito à La Havane et est devenu une occasion unique de réunir leurs voix et d'immortaliser des chansons telles que Chan Chan, El cuarto de Tula, Dos gardenias, Veinte años et Lágrimas negras.

Avec le projet conçu par Nick Gold et Ry Cooder, ce que l'on appelle l'âge d'or de la musique cubaine s'est imposé dans le monde à travers les défenseurs du boléro, du son, de la guajira, de la salsa et de la musique traditionnelle cubaine.

Le concert réussi du groupe à Amsterdam en 1998 a inspiré le film du cinéaste allemand Win Wenders, nommé aux Oscars et acclamé par la critique.

Bien que de nombreux membres fondateurs soient aujourd'hui disparus, certains musiciens sont toujours actifs et réalisent des collaborations, dans lesquelles ils rappellent les chansons énigmatiques de la légendaire troupe musicale.