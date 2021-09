Diaz-Canel rappelle le centenaire de la naissance de Cintio Vitier

La Havane, 25 sept (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, a rappelé que nous fêtons aujourd’hui le centenaire de la naissance de Cintio Vitier.

Le mandataire a souligné sur son compte Twitter que Vitier était un grand hombre des lettres.

L’Association Hermanos Saíz (AHS) a aussi mentionné cette date sur la même plate-forme numérique, en publiant « qu’aujourd’hui, nous nous souvenons de l’un des écrivains cubains les plus importants de tous les temps, Cintio Vitier Bolaños, le jour de son #Centenaire ».

Il a été un narrateur, essayiste et critique cubain, considéré comme la plus grande figure de la critique érudite cubaine et Prix national de littérature, l’AHS a ajouté.

Le plus important spécialiste de l’œuvre de José Marti a fait partie du groupe Orígenes, lequel a rassemblé d’importantes figures littéraires du pays comme José Lezama Lima, Eliseo Diego et Virgilio Piñera.