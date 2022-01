Convocation de la foire internationale du livre à Cuba

La Havane, 21 jan (PL) La Chambre cubaine du livre a convoqué hier la 30e Foire Internationale du Livre de La Havane, consacrée au Mexique en tant qu’invité d’honneur pour renforcer les liens culturels avec cette nation sœur.

Selon un communiqué de presse publié par l’institution, la plus grande fête du livre de l’île aura lieu du 10 au 20 février au sein de son siège habituel du parc historique militaire San Carlos de La Cabaña.

L’événement littéraire sera dédié aux prestigieux intellectuels Luis Álvarez et Alberto Prieto, distingués respectivement par le Prix national de littérature (2017) et le Prix national des sciences sociales et humaines (2019).

Sous le slogan "Lire c’est grandir", le rendez-vous des lettres rendra hommage à Carilda Oliver et Jesús Orta Ruiz (l’Indien Nabori).

Comme chaque année, l’événement le plus important du secteur éditorial cubain devient la scène de rencontres entre la littérature et ses auteurs, éditeurs, traducteurs, designers, illustrateurs, distributeurs et le public.

Selon les organisateurs, les normes relatives à la participation à l'événement sont disponibles sur le site www.filhcuba.cu.