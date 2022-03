La Havane à travers l'objectif du photographe français Franck Delorieux

La Havane, 11 mars (Prensa Latina) La magie de la capitale cubaine se dégage des clichés du photographe français Franck Delorieux présentant l'exposition Vues de La Havane, dans le cadre de la Journée de la Francophonie.

Disponible pendant le mois de mars à la Casa Dranguet et située dans la ville de l’est de Santiago de Cuba, l'exposition se distingue par la perspective adoptée par l'artiste, qui a avoué ne pas avoir "la prétention de donner une vision globale de La Havane", mais plutôt sa vision particulière de la ville.

Organisée par le directeur général de l'Alliance française sur l'île, Marc Sagaert, l'exposition a été conçue avec le soutien de la Casa Victor Hugo de l'Asociación Cuba Cooperación Francia et de l'ambassade de ce pays européen dans le pays des Caraïbes.

Selon les organisateurs de l'exposition, les clichés sont devenus le résultat de la fascination de l'artiste pour la ville merveilleuse et de son désir de montrer les contrastes architecturaux, les espaces urbains, les personnes dans leur entourage

Delorieux nous invite à participer avec lui à cette aventure consistant à vivre la capitale à partir des richesses qu'elle recèle : diverses et énigmatiques, historiques et patrimoniales, modernes, ajoute la présentation de la proposition.

L'ouverture de l'exposition marque le rythme des activités à l'occasion de la Journée de la Francophonie à Cuba, qui développe son programme principal dans la capitale cubaine avec une variété d'activités liées à la musique, au cinéma, à la bande dessinée, à la mode et à la littérature des 88 territoires qui composent la communauté francophone.

Après deux années d'interruption, l'événement se concentrera cette année sur le numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone, tout en promouvant la langue française, la diversité culturelle et linguistique, la coopération au service du développement durable et la paix dans le monde.