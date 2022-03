L'art et la mode convergent lors d'une journée de la francophonie à Cuba

La Havane, 17 mars (Prensa Latina) La culture francophone a planté un drapeau à Cuba au cours du mois de mars et suggère de nos jours une approche de la relation entre l'art et la mode comme expressions complémentaires, marquée par l'évolution historique.

Dès ce mercredi, l'espace Mode, réinterprétation et contributions, qui profite de "toutes les possibilités offertes par cette manifestation pour présenter au public de l'île ces contributions francophones à cette sphère culturelle", a expliqué la directrice de la Casa Víctor Hugo, Deivy Colina.

En préambule à l'événement, s’est déroulé le vernissage de l'exposition picturale Visages parallèles, de l'artiste antillais Abel Massot, qui rend hommage à l'institution à l'occasion de son 17e anniversaire avec un ensemble d'œuvres dans lesquelles "l'intensité du dessin converge avec la capacité de générer des effets émotionnels".

L'événement, conçu Jusqu'au 19 mars dans le cadre du programme du mois de la francophonie sur l'île, réunit des arts visuels, de la musique, des défilés de mode et une expo-foire d'entreprises locales, organisée en collaboration avec le musée napoléonien et le WalloniaShowcase, liées au monde de la mode et de ses accessoires.

Le calendrier de l'événement prévoit un panel sur les inventions françaises et l'entrepreneuriat créatif cubain, auquel participeront les projets Aracnes, HLeón_handmade, la boutique de tailleur L&M Details de Casa Stein, Beyond Roots et Meraki Collection.

La journée explorera également les liens entre la mode, la bande dessinée et le cosplay (l'art de se déguiser en personnages de bandes dessinées), comptant sur la participation d'artistes et de dessinateurs de bandes dessinées et une exposition collective.

En parallèle, les experts Sadys Sánchez Aguilar, Silvia Llanes Torres et Ismael de la Caridad García Cuervo vous invitent à découvrir le style Empire dans la mode française du XIXe siècle, tandis que l'ensemble de musique ancienne Ars Longa, dirigé par le maestro Teresa Paz, donnera un concert.