Diaz-Canel assiste à l’ouverture de la Foire du livre (+Photos)

La Havane, 20 avr (ACN) Miguel Diaz-Canel Bermúdez, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, assiste aujourd’hui à l’ouverture de la 30e édition de la Foire internationale du livre de La Havane 2022, dans la salle Nicolás Guillén de la forteresse San Carlos de la Cabaña.

Esteban Lazo Hernández, président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, Rogelio Polanco Fuentes, membre du Secrétariat du Comité central du Parti et chef du Département idéologique ; et Inés Maria Chapman Waugh, Vice premier ministre de la République, président aussi la cérémonie.

Le rendez-vous, qui aura lieu du 21 au 30 avril, a comme pays d’honneur, pour la deuxième fois, le Mexique.

La délégation mexicaine est composée aussi d’Alejandra Frausto Guerrero, secrétaire de la Culture de cette nation ; Paco Ignacio Taibo II, écrivain et directeur du Fonds pour la culture économique (FCE), et Miguel Diaz Reinoso, ambassadeur du Mexique à Cuba.

Cette année, la foire est dédiée aux écrivains Alberto Prieto Rozos et Luis Álvarez Álvarez.

L’édition rend hommage au centenaire des naissances de Carilda Oliver Labra et Jesús Orta Ruiz, ainsi qu’à l’anniversaire 120 de la naissance de Nicolas Guillén.

Cette édition est aussi dédiée à l’anniversaire 140 de la publication du poème Ismaelillo, de José Marti, et du roman Cecilia Valdés ou la Loma del Ángel, de Cirilo Villaverde.

La 30e Foire internationale du Livre à La Havane accueille près de 32 pays invités et plus de 90 exposants, maisons d'édition et distributeurs.