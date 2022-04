Cuba et le Mexique signent des accords de coopération culturelle

La Havane, 20 avr (ACN) Cuba et le Mexique ont signé des accords de coopération culturelle, de la préservation et de l’accès au patrimoine numérique et aux ressources bibliographiques, la Chancellerie de la nation antillaise a informé.

Selon le texte, publié sur le site Web de l’organisme, la cérémonie a été présidée par Gerardo Peñalver Portal, premier vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba.

La note explique que l’objectif fondamental est de renforcer les liens bilatéraux en matière de préservation et de protection du patrimoine documentaire et bibliographique, afin de préserver la mémoire historique des deux nations et de souligner leurs relations historiques d’amitié et de coopération.

L’accord a été signé par l’ambassadeur mexicain à La Havane, Miguel Ignacio Diaz Reynoso, et comme témoin d’honneur était présente Laura Beatriz Moreno Rodriguez, directrice générale du Patrimoine historique diplomatique du Secrétariat des Affaires étrangères du Mexique.

Cuba a été représentée par la directrice du Centre de gestion documentaire, Saylín Sánchez Portero, et le recteur de l’Institut supérieur des Relations internationales, Rogelio Sierra Diaz.