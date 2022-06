Les institutions cubaines pleurent le décès d'Alexis Diaz de Villegas

La Havane, 24 juin (PL) L'Union des écrivains et artistes de Cuba (Uneac) a déploré aujourd'hui le décès d'Alexis Diaz de Villegas, qu'elle a décrit comme un acteur, un metteur en scène et un professeur de théâtre éminent et talentueux.

L'institution du pays des Caraïbes a rappelé la carrière exceptionnelle au théâtre, à la télévision et au cinéma de l'artiste, membre de la distribution de productions audiovisuelles comme « Juan de los muertos », « Entre ciclones », « El cuerno de la abundancia » et « Kangamba », et a adressé ses condoléances à la famille et aux amis.

Carlos Celdrán, dramaturge, pédagogue et directeur artistique et général du groupe Argos Teatro, a dit sur son profil Facebook à propos de Díaz de Villegas : "votre talent et votre énergie étaient si proches de moi (...) pendant un instant, j'ai cru que vous étiez tout le théâtre".

Pour sa part, l'acteur Carlos Luis González, connu pour ses rôles dans des romans, séries et aventures, dont « Los Tres Villalobos », « Con palabras propias », « Tierras de fuego » et « Patrulla 444 », a évoqué son travail d'universitaire à l'Université des arts (ISA).

Celui qui a joué le premier rôle du film policier U.N.O, de l'espace ConCiencia et des films « Habana Blues » et « Fábula » a déclaré : "Je dois une grande partie de ce que je suis aujourd'hui à ta persévérance et à ta foi dans les acteurs, où que tu sois je t'envoie un gros câlin et un gros baiser, mon professeur et ami".

Le Teatro El Público, dirigé par Carlos Díaz, a fait l'éloge de cet "homme dévoué à son art" et a souligné sa présence en tant que membre de la compagnie dans des pièces telles que « La Gaviota », « La Celestina », « Fedra », « Calígula » et « El otro cuarto », sur la scène de l'emblématique théâtre Trianón de la capitale.