Cuba expose des éléments de son patrimoine culturel immatériel en France

La Havane, 6 juill (RHC) Le siège de l'Unesco a accueilli une Soirée Cubaine, au cours de laquelle l'île a partagé avec des invités de plusieurs continents son patrimoine culturel immatériel faisant partie de l'identité de la nation.

Invités par les ambassadeurs de Cuba auprès de l'UNESCO, Yahima Esquivel, et de France, Otto Vaillant, diplomates, hommes d'affaires, journalistes et représentants de divers secteurs de la société ont profité d'un voyage à travers les arômes, les saveurs et la connaissance des traditions et de l'essence de la plus grande des Antilles.

Dégustations de rhums, issus du travail de huit générations de maîtres rhumiers, café et plats typiques, musique traditionnelle , de la rumba et du chachachá et les inévitables cigares de la Havane, ont fait de cette soirée un moment inoubliable, selon ses protagonistes.

L'ambassadeur Esquivel a inscrit cet événement dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de l'entrée de Cuba à l'UNESCO, du 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et du 40e anniversaire de la déclaration du centre historique de La Havane comme site du patrimoine mondial.

Pour sa part, la présidente du Conseil national du patrimoine culturel de l'île, Sonia Pérez, a exprimé sa gratitude pour avoir eu l'occasion de présenter des éléments de notre culture qui constituent des symboles et font l'identité de la nation.

Dans son discours, elle a également réaffirmé l'engagement de son pays à promouvoir les valeurs de l'Unesco et la culture comme moteur du développement durable.

La culture est pour nous un bastion et un bouclier, au milieu des grands défis mondiaux. A Cuba ces défis sont plus grands en raison de l'impact de plus de 60 ans de blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis, a-t-elle souligné.

Le savoir-faire des maîtres rhumiers a été mis en valeur. Ce savoir-faire a été déclaré patrimoine culturel de la nation en 2016 et aspire à entrer prochainement sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, pour laquelle l'île a déjà déposé le dossier de candidature à l'Unesco.

Les maitres rhumiers ont présenté un mélange spécial portant le nom 1724 que les participants à la soirée ont eu l'occasion de déguster.

Selon Juan Carlos González, premier maître rhumier, ce mélange non commercial représente le savoir-faire de toutes les générations de maîtres rhumiers.

Nous avons commencé à le préparer dans la ville de Santiago de Cuba, dans l’Est de Cuba, puis il a été transféré dans toute l'île, afin qu'il bénéficie de la contribution des membres du mouvement, des maitres rhumiers chacun a mis son savoir- faire , a-t-il souligné.