Guillén de retour à Camagüey

Camagüey, 13 juill (Granma) La plume vivace de Nicolás Guillén est un voyage certain vers la cubanité, vers les racines les plus profondes du métissage culturel qui abrite l'âme de cette terre à laquelle il a consacré tant de vers. Il n'est donc pas étonnant qu'hier, à l'occasion du 120e anniversaire de sa naissance, le Premier secrétaire du Comité central du Parti et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, ait posté sur son compte Twitter que l'œuvre de ce grand écrivain « est aussi Cuba ».

Cette date - inoubliable le peuple qui l'a déclaré Poète national - a donné lieu à de nombreuses célébrations dans tout le pays. Démonstration éloquente de la persistance de son héritage à Cuba, des artistes et intellectuels cubains ont rendu hommage au fondateur de l'organisation, vendredi à La Havane, au Conseil national de l'Union nationale des écrivains et des artistes de Cuba (UNEAC).

À Camagüey, où Guillén avait l'habitude de se rendre pour « revivre » les « jours clairs de son enfance », le 13e Colloque et Festival Nicolas Guillén, événement central des célébrations de l'anniversaire, s'est tenu de jeudi à hier.

« Le travail a été très rigoureux et sérieux, comme le montre la qualité exceptionnelle de cette édition », a déclaré Nicolas Hernandez Guillén, président de la Fondation qui porte le nom du plus grand représentant de la prose noire en Amérique centrale. Une trentaine d'espaces de discussion ont réuni des chercheurs cubains et étrangers pour échanger sur la transcendance de celui qui fut lauréat du Prix national de littérature 1983.

Un aperçu de son œuvre poétique à son œuvre journalistique, une analyse approfondie de la présence d'Haïti dans son œuvre, des panels sur le traitement de la « race » et du racisme de son point de vue, les racines de sa prose et de sa poésie dans l'histoire et les traditions cubaines, ont été quelques-uns des thèmes abordés lors des réunions de ce programme universitaire varié.

C'est également dans sa ville, dans la patrie qui l'a bercé pendant les premières années de sa vie, qu'a été inaugurée l'exposition La Muralla, d'Oscar Rodriguez Lasseria, dans sa maison natale. On attend l'approbation de la Commission nationale des monuments de Cuba pour placer dans cette installation des pièces et des objets appartenant au poète national, qui seront donnés par la Fondation Nicolas Guillén.

Point culminant de cet hommage, l'auteur de Motivos de son, Sóngoro cosongo, El son entero pourra être vu dans la ville de Camagüey à partir de dimanche. Il porte son habituelle chemise guayabera et tient un stylo et un parchemin dans ses mains. Avec un regard long et profond, comme quelqu'un qui veut dépeindre chaque mouvement avec ses yeux, Guillén se tient dans une statue de bronze grandeur nature, que l'artiste Martha Jiménez a fondue dans les ateliers de la Fondation Caguayo à Santiago de Cuba.

Celui qui a eu « tout ce qu'il lui fallait », celui qui fut Yoruba, Congo, Mandingue, Carabali, l’homme de la « guitare ferme » universelle et cubaine, / sans opium, ni marijuana, / ni cocaïne, célèbre dans la mémoire de ses compatriotes ce 120e anniversaire, avec la certitude que ses textes sont des chemins foulés par des hommes impurs qui, comme lui, font de son œuvre une élégie à la Patrie.