Díaz-Canel assiste à la cérémonie de remise des prix de la compagnie thêatrale La Colmenita

La Havane, 31 août (RHC) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (CC-PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a assisté mardi à la remise de l'Ordre du premier degré Félix Varela à la compagnie de théâtre pour enfants "La Colmenita", dans la salle de protocole El Laguito à La Havane.

Ont participé à cette activité Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et secrétaire d'organisation du CC-PCC, Rogelio Polanco, membre du secrétariat du CC-PCC et chef du département idéologique, et Inés María Chapman, vice-première ministre.

La Colmenita" est l'une des compagnies les plus reconnues à Cuba pour son travail éducatif avec les enfants et les adolescents, qui sont formés non seulement à la musique, à la danse et au théâtre, mais aussi aux valeurs morales pour l'avenir.

La Colmenita apporte son art dans les zones les plus reculées de la géographie nationale, et son impact en termes de travail avec les enfants est tel que des groupes similaires ont été créés dans les municipalités et les provinces de la plus grande île antillaise ainsi que dans des pays de la région d'Amérique latine. Le groupe est un ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et son directeur a reçu un doctorat honorifique de l'Université des arts en juillet dernier.