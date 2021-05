Cuba en tant que destination touristique a été présentée à FITUR 2021

La Havane, 31 mai (ACN) Les potentialités de Cuba en tant que destination touristique sûre ont été mises en évidence lors de la Foire internationale du tourisme FITUR 2021, qui a eu lieu du 19 au 23 mai à Madrid, Espagne, où des dirigeants du secteur ont expliqué comment un protocole sanitaire approprié est appliqué à toutes les personnes qui arrivent dans le pays.

La délégation cubaine présidée par le ministre du Tourisme, Juan Carlos Garcia Granda, a souligné que l’Île mise sur la renaissance de son industrie touristique, laquelle dispose, autre ses attraits et son infrastructure hôtelière, d’un système de santé de renommée international, avec l’ajout récent de plusieurs candidats vaccin appliqués à la population et aux travailleurs du secteur.

Garcia Granda a expliqué à la presse que la plus grande Île des Antilles a dans chaque installation touristique un médecin, une infirmière et un épidémiologiste, et a reconnu que bien que le secteur a subi les conséquences de la COVID-19 au niveau mondial, Cuba a poursuivi la stratégie d’investissement planifiée, ainsi que l’entretien et l’agrandissement de l’infrastructure hôtelière.

Cuba dispose de 76 mille chambres gérées par diverses chaînes hôtelières nationales et internationales, auxquelles s’ajoutent les nouveaux hôtels de luxe de La Havane et les 25 mille logements dans des maisons privées dans tout le pays.