Cuba et le Vietnam concluent des accords dans les secteurs du tourisme et de l'énergie

La Havane, 21 sep, Cuba et le Vietnam ont signé lundi d'importants instruments juridiques à caractère commercial dans les secteurs de la construction, du tourisme et de l'énergie dans le cadre de la visite officielle du président du pays asiatique, Nguyen Xuan Phuc.

Les dirigeants des groupes hôteliers Cubanacan et Gran Caribe ont signé un protocole d'accord avec la City Land Investment Company Limited en vue de la création d'une entreprise commune pour la construction et le développement de projets hôteliers.

Au cours de la cérémonie, présidée par le ministre cubain du commerce extérieur et de l'investissement Rodrigo Malmierca et le ministre vietnamien de la construction Nguyen Thanh Nghi, un accord d'achat d'électricité a été signé entre Unión Eléctrica et Thai Binh Green Power Investment Corp.

Il s'agit d'un investissement conjoint pour la production de 20 mégawatts à partir de la technologie solaire photovoltaïque dans la zone spéciale de développement de Mariel, en phase d'approbation pour sa mise en œuvre.

Ce fut également l'occasion de remettre symboliquement à Cuba un don de cinq mille tonnes de riz du Parti communiste, de l'État et du peuple vietnamien, un geste auquel s'est ajouté un autre millier de tonnes de riz des entreprises de construction du pays asiatique.