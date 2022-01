Le Vice-premier ministre préside l’analyse de l’investissement de l’usine de ciment de Nuevitas

Camagüey, 5 jan (ACN) Les travaux du processus de construction et de modernisation de l’usine de ciment 26 de Julio, de Nuevitas -à environ 80 kilomètres au nord de cette ville- sont analysés aujourd’hui lors d’une rencontre présidée par le Commandant de la Révolution et Vice-premier ministre Ramiro Valdés Menéndez.

L’achèvement de la main-d'œuvre est l’un des aspect clé de l'analyse, et le dirigeant a souligné la nécessité de l’accompagnement du mouvement ouvrier pour l’assurer, en plus de créer les conditions pour les collectifs, et de garantir les ressources et les moyens de travail.

L’usine de ciment 26 de Julio, de technologie allemande, a été inaugurée le 9 avril 1968 par le Commandant en Chef Fidel Castro, qui a signé le premier sac produit.

Projetée par le Che (Ernesto Guevara), alors ministre de l’Industrie, a compté avec plusieurs générations de professionnels, techniciens et ouvriers de haute qualification, ce qui a garanti l’important matériel pour les programmes d’investissement qui ont permis de grandes transformations socio-économiques de la Révolution à partir de ces années, non seulement à Camagüey, mais aussi dans d’autres provinces.