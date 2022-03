Des tour-opérateurs français portent un intérêt remarquable à la destination Cuba

Paris, 17 mars (Prensa Latina) Les dirigeants des tour-opérateurs français ont réaffirmé leur engagement envers Cuba en tant que destination touristique, décrite comme authentique, sûre et riche en termes d'offre culturelle et naturelle et d'accueil humain.

"Pour nous, Cuba représente une destination absolument fantastique, et nous travaillons dur pour y revenir après deux ans de l'impact mondial de la pandémie de Covid-19, à laquelle l'île n'a bien sûr pas échappé", a déclaré à Prensa Latina Julien Hamon, directeur général du groupe Le Vacon.

A cet égard, il a souligné que plusieurs groupes de voyageurs sont déjà confirmés pour visiter le pays des Caraïbes dans les prochains mois avec la compagnie Voyages Internationaux, spécialisée dans les circuits, l'une des modalités préférées des Français.

Nous voyons des signes encourageants dans la reprise d'un marché attractif pour son authenticité, sa beauté et sa chaleur humaine assurant d'excellentes vacances, a-t-elle déclaré.

La directrice d'Havanatour Paris, Grettel López, a de même noté que depuis le redémarrage du tourisme à Cuba en novembre dernier, les ventes sont revenues graduellement, même si un décollage définitif a été prévu pour la prochaine saison de novembre de cette année à avril 2023.

« Nous sommes des spécialistes de la destination Cuba depuis 40 ans, et nous apprécions la préférence des clients pour les voyages à la carte, c'est-à-dire les voyages sur mesure, axés sur l'intérêt de découvrir plus que le soleil et la plage et se rapprocher de la culture, de l'histoire et de l'idiosyncrasie du pays des Caraïbes », a-t-il commenté.

Pour sa part, la directrice générale du voyagiste Sol Latino, Katia Darchy, a estimé que la reprise du marché serait progressive, après les répercussions mondiales, en raison de la pandémie.

« Nous avons travaillé depuis novembre à fournir des informations aux agences de voyage et aux clients. Je crois que nous sommes maintenant sur le point de les convaincre qu'ils peuvent revenir dans un pays qui conserve ses grandes qualités en termes de richesse humaine, culturelle et naturelle », a-t-elle déclaré à Prensa Latina.

Selon M. Darchy, l'île est une destination privilégiée en raison de sa sécurité, tant physique que sanitaire, de son atmosphère accueillante et de sa beauté indéniable.

« Les Français ressentent le charme de la culture, la chaleur de la population et l'hospitalité d'un peuple toujours prêt à les accueillir et à partager ce qu'il a malgré les difficultés économiques », a-t-il dit.

Hamon, Lopez et Darchy ont été invités hier soir à une soirée à l'ambassade de Cuba en France, où ils ont été informés des derniers développements concernant la reprise du tourisme dans le pays caribéen.

La conseillère en tourisme de l'ambassade, Diana Rosa González, a détaillé les travaux réalisés pendant les deux années de la pandémie pour améliorer l'infrastructure hôtelière et la qualité du service, dans des domaines tels que l'accès à Internet, les restaurants et les piscines.

Pour sa part, la conseillère en tourisme de l'ambassade, Diana Rosa González, a appelé les voyagistes français à participer à la foire internationale du tourisme FITCuba 2022, qui se tiendra du 3 au 7 mai dans la station balnéaire mondialement connue de Varadero.