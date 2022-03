Diaz-Canel préside la réunion de travail du ministère du Tourisme

La Havane, 21 mars (ACN) Avec la présence de Miguel Díaz-Canel, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de la République, a lieu aujourd’hui la réunion de travail annuelle du ministère du Tourisme.

Manuel Marrero, Premier ministre ; Alejandro Gil, Vice-premier ministre et responsable de l’économie et de la planification ; et Félix Duarte, membre du Secrétariat du Comité central du PCC et chef de son département de la production des biens et des services, son aussi présents à la rencontre.

Juan Carlos Garcia Granda, ministre cubain du Tourisme, a présenté les résultats du secteur en 2021 et les prévisions pour cette année.

Dans le cadre des débats, on a discuté sur les potentialités de la destination Cuba, la prochaine Foire internationale du Tourisme (prévue pour mai), la réanimation des plages de l’est de la capitale et l’économie circulaire, afin de renforcer la production et l’efficacité.