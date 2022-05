Le Président cubain participe à l’inauguration de FitCuba 2022 (+Photos)

Varadero, 3 mai (ACN) Miguel Díaz-Canel, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et Président de la République, participe aujourd’hui à l’ouverture de la 40e Foire internationale du Tourisme FITCuba 2022, qui réunit jusqu’à samedi prochain d’invités, d’entrepreneurs et de représentants de groupes hôteliers d’autres nations.

Au centre des conventions Plaza América, à Varadero, les principaux projets et opportunités d’investissements étrangers du secteur seront exposés.

Diaz-Canel est accompagné du Premier ministre, Manuel Marrero Cruz ; des membres du Conseil des ministres ; de Juan Carlos Garcia Granda, titulaire du Tourisme, et ses homologues d’autres nations, ainsi que des autorités du PCC et du Gouvernement de Matanzas.

Mario Sabines Lorenzo, gouverneur de cette province, souligne dans ces mots d'ouverture que la ville balnéaire accueille le rendez-vous avec des œuvres hôtelières et extra-hôtelières rénovées et de nouveaux et attrayants produits qui accompagnent une plage unique de plus de 22 kilomètres de long.

Ce lundi, le président Miguel Diaz-Canel et le premier ministre Manuel Marrero ont reçu les délégués étrangers et nationaux, de la plus grande bourse touristique du pays.

Selon le ministère du Tourisme, l’événement sera une grande opportunité pour connaître la destination Cuba, avec ses plusieurs propositions, non seulement de soleil et de plage, mais aussi de culture, patrimoine, gastronomie, nature, nautique et de plongée.