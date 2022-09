L'événement international sur le tourisme de nature démarre à Cuba

La Havane, 20 sept (RHC) La treizième édition de l'événement international du tourisme de nature (Turnat 2022) a commencé ce mardi à Cuba avec la participation d'experts des cinq continents.

L'événement est prévu du 20 au 24 septembre, avec une première journée de réunions théoriques et le reste seront consacrées aux randonnées, à la plongée et à d'autres activités multiples dont les participants sont très reconnaissants, selon les organisateurs de la société Ecotur.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des programmes récréatifs du pays visant à relancer la spirale ascendante du tourisme qui avait atteint une fréquentation annuelle de plus de quatre millions de visiteurs étrangers avant la pandémie de Covid-19 (les autorités prévoient de clôturer cette année avec 2,5 millions de visiteurs).

Par conséquent, la réalisation de Turnat 2022 permettra de renouveler cette modalité récréative très appréciée, ont déclaré les organisateurs.

Les porte-parole de l'agence de voyage Ecotur S.A. ont rappelé que l'objectif de l'événement est d'attirer la participation de tour-opérateurs, d'agences et de promoteurs de tourisme naturel étrangers afin qu'ils puissent connaître, promouvoir et gérer les voyages vers Cuba.

Turnat aura lieu cette fois dans les provinces de La Havane, Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río et la municipalité spéciale de Isla de la Juventud (la réunion a lieu tous les deux ans dans un scénario différent de Cuba).

À cette occasion, 12 groupes consacrés à différentes activités de tourisme écologique seront créés, notamment la randonnée, l'équitation, les sports d'aventure et aériens, la moto et le buggy, le VTT, l'observation des oiseaux, la pêche sportive, la plongée, le kayak, le nautisme, les fermes agro-écologiques et le tourisme accessible.

Ecotur promeut les ranchs écologiques à travers des expériences exclusives de nature, d'aventure et de tourisme rural, par la contemplation et l'interprétation de zones relativement intactes, le lien avec les communautés et leurs cultures locales.