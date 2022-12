Les investissements étrangers ont leur place dans l'économie cubaine

Nous maintenons la décision souveraine d'accorder aux capitaux étrangers un rôle actif dans le développement de l'économie nationale et, à cette fin, nous avons poursuivi la mise à jour des normes, des politiques générales et de la manière de traiter ces questions à tous les niveaux, a déclaré Manuel Marrero Cruz, membre du Bureau politique du Parti et Premier ministre, le 15 novembre, lors du 5e Forum des investissements et de la présentation du Portefeuille des opportunités d'affaires ouvertes aux investissements étrangers en 2022, à la 38e Foire internationale de La Havane.

Le chef du gouvernement a déclaré que cet événement, qui est désormais une tradition à la Foire, est l'une des activités qui suscitent le plus d'intérêt parmi les participants, et il a souligné l'initiative de le reprendre après deux ans d’interruption, en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a ajouté que trois prémisses guident le travail sur ce front : attirer les investissements étrangers qui répondent aux aspects définis dans le Plan national de développement social et économique jusqu'en 2030, éliminer les obstacles qui ont une incidence négative sur l'attraction des capitaux étrangers et générer de nouvelles opportunités susceptibles d’attirer les entrepreneurs étrangers.

Les principales activités de la Foire, a déclaré Marrero Cruz, comprendront la présentation du portefeuille d'opportunités commerciales, les progrès et les perspectives de la Zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM) dans l'économie cubaine, ainsi qu'une intervention spéciale du ministre de l'Économie des Émirats arabes unis.

Quatre panels seront également organisés avec la présentation de spécialistes, d'invités et d'investisseurs étrangers, qui aborderont des questions telles que le Guichet unique pour les investissements étrangers, ainsi que les possibilités d'investissements dans notre pays pour les Cubains vivant à l'étranger, entre autres sujets, a-t-il dit.

Au nom des dirigeants du gouvernement cubain, il a exprimé sa gratitude pour la confiance et l'engagement des entrepreneurs étrangers qui sont restés aux côté de Cuba, malgré les difficultés.

« Il est certain que ces années ont été difficiles, mais nous allons nous redresser, et nous avons les conditions pour le faire, ainsi que la confiance dans la capacité du pays à surmonter les difficultés », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a réaffirmé la volonté de garantir le respect des engagements pris, ainsi que la décision de notre gouvernement d'œuvrer pour bannir les mentalités obsolètes et les préjugés à l'encontre des capitaux étrangers.

Nous soutenons les entreprises à investissements étrangers établies dans notre pays, ainsi que les investisseurs d'autres pays qui nous présentent des propositions mutuellement bénéfiques.

Les entrepreneurs d'Amérique et d'Europe maintiennent leur vocation à faire des affaires avec Cuba

La présence de 63 entreprises vénézuéliennes avec des offres exportables, participant cette année à la Foire internationale de La Havane (Fihav-2022) représente un signe de la fraternité indéfectible entre Cuba et la République bolivarienne du Venezuela, a déclaré Dheliz Alvarez Marquez, ministre du Pouvoir populaire pour le

Commerce national, lors de l'inauguration du Pavillon de ce pays à cette foire commerciale, la plus importante des Caraïbes.

En présence du Premier ministre, Manuel Marrero Cruz, la représentante vénézuélienne a transmis, au nom du président Nicolas Maduro, ses salutations à son homologue Miguel Diaz-Canel Bermudez, au Premier ministre lui-même, à Rodrigo Malmierca Diaz, ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, et au « peuple de Cuba, qui est aussi notre peuple ».

Guillermo Lara, président de la Banque du Commerce extérieur du Venezuela, a souligné que le pavillon de son pays est un espace permettant de connaître le potentiel du Venezuela.

Les pavillons de l'Italie, du Mexique, du Brésil, du Canada et de l'Argentine, partenaires commerciaux de l’Île, ont également été inaugurés à la Fihav-2022.