La Foire Internationale de La Havane, FIHAV 2023, bientôt en ligne de mire

La Havane, 30 oct (ACN) La 39e édition de la Foire internationale de La Havane, FIHAV 2023, se tiendra à Cuba du 6 au 11 novembre 2023 au parc des expositions EXPOCUBA.

Pendant cinq jours, des exposants, des hommes d'affaires et des professionnels de tous les secteurs et acteurs de l'économie cubaine, ainsi qu'un vaste salon international se donneront rendez-vous.

Il s'agira d'un espace propice au développement de réunions d'affaires, de cycles d'affaires, de séminaires et de conférences, entre autres activités.

Le samedi 11 novembre, la FIHAV 2023 ouvrira ses portes au grand public, journée au cours de laquelle un programme varié dédié à la famille cubaine sera proposé.

Le VIe Forum d'investissement se tiendra également, ce qui constitue une excellente occasion de tenir des réunions bilatérales entre des hommes d'affaires cubains et étrangers, des investisseurs étrangers potentiels, ainsi que de continuer à partager des idées et à échanger sur les défis en matière d'attraction des investissements.

Pour la première fois, un espace sera consacré aux Cubains vivant à l'étranger qui entretiennent des relations d'affaires avec leur pays d'origine, auxquels pourraient se joindre d'autres personnes qui sont en train ou qui ont l'intention d'établir de nouvelles entreprises avec l'île.

Il y aura également des activités visant à promouvoir les fonds exportables de Cuba, qui comprendront la production et les services de la gestion étatique et non étatique, et une représentation des treize centres de production d'exportation du pays sera également présente.

Comme d'habitude à la Foire, il y aura divers forums d'affaires, des événements, des présentations de divers sujets d'intérêt et les délégations de chaque pays pourront tenir leurs Journées Nationales dans leurs pavillons.

La FIHAV est la foire commerciale générale la plus importante de Cuba et des Caraïbes, et l'une des plus représentatives d'Amérique latine. La foire se tient depuis 1983 et s'est positionnée comme une excellente plateforme commerciale pour les entreprises nouvelles et établies sur le marché