Un programme d'activités intense pour FIHAV 2023

La Havane, 5 novembre (ACN La 39e édition de la Foire internationale de La Havane (FIHAV 2023), qui commence ce lundi et se poursuit jusqu'au samedi 11, sera caractérisée par un programme intense d'activités et d'échanges commerciaux, dont beaucoup bénéficieront à l'économie cubaine.

Dans son lieu traditionnel d'Expocuba, l'événement commercial le plus important du pays et des Caraïbes, elle accueillera près de vingt journées nationales, le VIe Forum d'investissement pour promouvoir les possibilités de Cuba d'attirer des capitaux étrangers et, pour la première fois, une réunion de jeunes entrepreneurs.

Comme l'a récemment annoncé Ana Teresita González Fraga, première vice-ministre du commerce extérieur et de l'investissement étranger, des hommes d'affaires de 58 pays, plus de 20 délégations officielles et autant de délégations de chambres de commerce et d'agences de promotion sont attendus.

Des exposants et des professionnels de tous les secteurs et acteurs de l'économie cubaine présenteront leurs principaux biens et services, en vue d'exporter, d'établir des liens ou de s'ouvrir à l'investissement étranger, et pourront participer à des réunions interentreprises (B2B).

Selon le comité d'organisation de FIHAV 2030, plus de 140 entreprises nationales et 39 MPME seront installées dans le pavillon central, mais une autre zone d'exposition sera réservée aux provinces afin qu'elles puissent également présenter leur potentiel et leurs projets en matière de commerce extérieur et d'investissement étranger.

Comme l'a récemment annoncé Ernesto Soberón, directeur général des affaires consulaires et de l'attention aux Cubains vivant à l'étranger, la foire disposera pour la première fois d'un pavillon pour ces compatriotes qui souhaitent contribuer au développement économique de leur pays d'origine.

La FIHAV 2022, qui s'est tenue après deux ans de pandémie, a été un grand succès, et à cette occasion des entreprises de plus de 60 nations, des délégations officielles d'une vingtaine d'États et plus de 30 chambres de commerce ont été représentées, tandis que de nombreux accords commerciaux ont été signés.