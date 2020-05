Cuba et l'Espagne promeuvent des exportations caribéennes dans le pays ibérique

La Havane, 27 mai (ACN) Cuba et l'Espagne ont fixé comme objectif principal de 2020, de continuer à travailler pour la promotion des exportations de la plus grande Île des Antilles vers le territoire espagnol.

Au cours d’une rencontre célébrée ce mercredi entre Xulio Fontecha, Président de l'Association des entrepreneurs espagnols dans l'île, et Antonio Carricarte, Président de la Chambre du Commerce de la République de Cuba, les deux parties ont réitéré l'importance de l'enchaînement des exports avec les productions locales, Carricarte a publie sur son profil officiel Twitter.



L'Espagne est un important partenaire commercial de la nation caribéenne et est généralement l'État le plus représenté à la Foire Internationale de La Havane.

D’après la conseillère et déléguée de l’entité publique et commerciale ICEX Espagne, María Peña, le commerce extérieur du pays européen avec l'île augmente neuf points de pourcentage plus que l'échange de cette nation avec le reste du monde.

La nation ibérique constitue le troisième exportateur au marché cubain et son premier investisseur, et continue de mettre en place de nouveaux instruments pour appuyer l'investissement et le commerce bilatéral.