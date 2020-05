Cuba participera à une réunion parlementaire virtuelle sur la COVID-19

La Havane, 28 mai (ACN) Cuba participera aujourd'hui à la Réunion virtuelle de travail entre des parlements latino-américains et des Caraïbes, organisée par la Chambre des députés du Mexique et de l'Argentine avec l'objectif de promouvoir la coopération interparlementaire face à la pandémie.



Ana María Mari Machado, vice-présidente de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, représentera la plus grande Île des Antilles dans le rendez-vous virtuel, lequel aura pour devise « Les défis dans la Région, dans le cadre de la COVID-19 ».

Cuba participera à cet échange pour partager nos expériences dans l'affrontement à la COVID-19, elle a exprimé sur son compte Twitter.



À la rencontre des leaders parlementaires du Mexique, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, la Dominique, l'Équateur, l'Uruguay, le Paraguay et Cuba, en plus des représentants de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), l'Organisation internationale du Travail (OIT) et l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), partageront des expériences.