Le deuxième groupe de Cubains est arrivé au pays en provenance du Pérou

La Havane, 3 juin (ACN) Un vol avec près de 60 Cubains, qui étaient en transit à cause de la situation de la COVID-19, est arrivé ce mercredi à la plus grande Île des Antilles en provenance du Pérou.



C’est le deuxième vol depuis la nation sud-américaine après la fermeture des frontières décrétée par les gouvernements des deux pays à cause du nouveau coronavirus, l’ambassade cubaine à Lima a informé sur Twitter.



À ce sujet, la compagnie Cubana de Aviación a annoncé ce mardi que le 14 juin prochain un vol charter sera réalisé entre La Havane et la ville de Mexico, avec l'objectif de déplacer les Cubains, ainsi que les Mexicains résidants dans la plus grande Île des Antilles, en transit aux deux pays à cause de la COVID-19.



Depuis la fermeture totale des frontières nationales le gouvernement cubain, par le biais de ses consulats à l'étranger, travaille pour le retour sûr de ses compatriotes, qui sont en transit dans d'autres nations pour des raisons personnelles ou de travail.