Cuba remercie pour appui de l'OPEP face à l’intensification du blocus nord-américain

La Havane, 24 juin (ACN) Loipa Sánchez, ambassadrice de Cuba en Autriche, a remercié pour l'appui de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à la nation caribéenne, au moment où le monde fait face à la pandémie du nouveau coronavirus et le gouvernement des États-Unis renforce ses restrictions contre l'Île.

Pendant un échange avec Abdulhamid Alkhalifa, Directeur général du Fonds de l’OPEP pour le développement international, une institution multilatérale sise à Vienne, la représentante cubaine a réitéré l'importance qui a eu pour Cuba la coopération avec l'OPEP dans des secteurs clés pour l'économie nationale comme l'agriculture et les ressources hydrauliques, Cubaminrex informe.

Depuis 2002, moment où le premier accord a été signé entre Cuba et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, cette organisation a octroyé 15 crédits gouvernementaux concessionnels pour l'implémentation de projets dans différentes provinces, visant à moderniser les systèmes d'irrigation, la réhabilitation des réseaux électriques, des systèmes d'aqueducs et de réseaux d'égouts, dont sept sont en cours de mise en œuvre.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a été fondée en septembre 1960 à Bagdad, la capitale de l'Irak, et est composée de 13 pays de l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, lesquels possèdent 43 % de la production mondiale de pétrole et 81 % des réserves mondiales du dénommé or noir.