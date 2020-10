Diaz-Canel réitère l’engagement de Cuba en faveur de la coopération solidaire

La Havane, 26 oct (ACN) Miguel Diaz-Canel Bermudez, Président de la République de Cuba, a réaffirmé aujourd’hui, sur son compte Twitter, l’engagement de la nation caribéenne en faveur de la coopération solidaire, sur la base du respect mutuel, l’aide volontaire et la complémentarité.

Dans un message publié sur ce réseau social, le mandataire cubain a souligné que son pays continuera d’agir « selon le principe invariable de partager ce que nous avons ».

"Nous réaffirmons, encore une fois, notre attachement à la coopération solidaire, fondée sur le respect mutuel, l’aide volontaire et la complémentarité, sur le principe invariable de partager ce que nous avons » Diaz-Canel a souligné, avec des étiquettes #SomosCuba #SomosContinuidad.

De même, à propos de son participation virtuelle à la trente-huitième session de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies (CEPALC), il a réaffirmé l’appui de Cuba au Costa Rica et à son président, Carlos Alvarado, dans l’exercice de la présidence pro tempore de la Commission, remplaçant la plus grande Île des Antilles.