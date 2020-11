On plaide en faveur de la coopération entre Cuba et la Grèce

La Havane, 4 nov (ACN) Zelmys Maria Domínguez Cortina, ambassadrice de Cuba en Grèce, et M. Anastasios Marinos, vice maire responsable du tourisme de l’île grecque de Zakynthos dans la mer Ionienne, a plaidé dans cette nation européenne en faveur du renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

Selon le ministère cubain des Relations extérieures, Domínguez Cortina et Marinos ont tenu une réunion de travail à l’ambassade de Cuba en Grèce pour discuter de divers aspects de l’éventuelle collaboration sur des questions culturelles, économiques et commerciales.

La note ajoute que lors de la réunion, la diplomate cubaine a évoqué le blocus économique, commercial et financier injuste imposé par les États-Unis à la plus grande Île des Antilles.

Elle a aussi abordé la question de la Santé publique à Cuba et la lutte contre la pandémie de la COVID-19, ainsi que le travail internationaliste et solidaire des médecins cubains, entre autres aspects.

Ce fut une rencontre amicale et la solidarité entre Cuba et la Grèce a été démontrée encore une fois, le site Web de Cubaminrex a souligné.