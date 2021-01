Le PCC salue le 13e Congrès du Parti communiste vietnamien

La Havane, 27 jan (ACN) À l’occasion du 13e Congrès du Parti communiste vietnamien (PCV), qui a lieu jusqu’au 2 février dans la nation asiatique, le Comité central du Parti communiste de Cuba a adressé un message au Comité central du PCV, où il félicite ses membres.

Le message affirme la conviction que «ses accords et résolutions contribueront à consolider la construction d’une société socialiste développée», et réaffirme, comme un enseignement du Commandant en Chef, la haute reconnaissance qui a toujours été accordée par la plus grande Île des Antilles au leadership du PCV, «qui a su conduire cette nation héroïque et sœur, avec sagesse et fermeté, face à de grands défis et obstacles, sur les chemins de la victoire».

Le PCC a ratifié le remerciement au PCV pour le soutien fidèle et indéfectible, «en particulier dans la lutte contre le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement des États-Unis contre Cuba et l’engagement de continuer à consolider les relations d’amitié, de coopération et de fraternité».