Ricardo Cabrisas dirige la délégation cubaine au Venezuela

La Havane, 29 jan (ACN) Le vice-premier ministre de la République de Cuba et coprésident de la Commission intergouvernementale de l’Accord intégral de coopération Cuba-Venezuela, Ricardo Cabrisas, est arrivé ce jeudi en visite officielle au Venezuela, pour rencontrer des autorités du plus haut niveau du Gouvernement bolivarien, Telesur a indiqué.

La délégation cubaine est composée aussi de Rodrigo Malmierca, ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangères; Nicolás Liván Arronte, ministre de l’Énergie et des Mines; Martha Wilson González, ministre-présidente de la Banque centrale de Cuba, et Roberto López, vice-ministre du Commerce extérieur.

La vice-présidente exécutive vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a eu récemment une réunion de travail avec le vice-premier ministre Cabrisas, à La Havane. Lors de cette rencontre, les projets de coopération stratégique de l’année 2020 ont été examinés et ceux proposés pour cette année ont été analysés.