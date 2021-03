Le Laos et Cuba renforcent leurs relations

La Havane, 11 mars (ACN) Dirigée par Abelardo Álvarez Gil, membre du Secrétariat du Comité central du PCC et chef du Département de l’organisation et de la politique des dirigeants, et Sounthone Xayachack, membre du Secrétariat et présidente de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), une vidéoconférence a eu lieu pour échanger les résultats du 11e Congrès du parti de cette nation sœur.

Álvarez Gil a confirmé le message de félicitations adressé par le Général d’Armée Raúl Castro Ruz à Thongloun Sisoulith, à l’occasion de son élection au poste de Secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao, et a souligné les succès du Parti lors de son onzième Congrès et les plans et objectifs prévus pour le prochain quinquennat.

Pour sa part, la dirigeante laotienne a réaffirmé la solidarité avec Cuba dans sa lutte contre le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement des États-Unis. contre le peuple de l’Île.

Dans un climat d’amitié sincère, plusieurs dirigeants des deux organisations politiques ont dialogué sur des questions d’intérêt commun et ont réaffirmé l’intérêt de continuer le développement des liens historiques de fraternité entre Cuba et le Laos.