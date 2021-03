On décrète un deuil officiel à Cuba à l’occasion du décès du Président tanzanien

La Havane, 19 mars (ACN) À l’occasion du décès du Président de la République-Unie de Tanzanie, John Pompe Magufuli, le Chef de l’État cubain, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, a décrété dans le pays un deuil officiel de 6 heures du matin à 12 heures du soir d’aujourd’hui.

Le décret présidentiel explique que Pompe Magufuli a eu des relations d’amitié et de respect avec Cuba et a contribué au maintien des relations historiques entre les deux pays et au développement de la coopération bilatérale; ainsi qu’aux liens de la plus grande Île des Antilles avec les peuples africains.

Pendant le deuil officiel, le drapeau de l’étoile solitaire sera en berne dans les bâtiments publics et les institutions militaires.

John Pombe Magufuli a été président de la Tanzanie depuis novembre 2015.