Le président cubain souligne les liens historiques d'amitié entre Cuba et le Mexique

La Havane, 17 sept. (ACN) - Le président cubain Miguel Díaz-Canel a qualifié aujourd'hui d'honneur sa participation à la cérémonie pour le 211e anniversaire de l'indépendance du Mexique.

Invité de marque à cette cérémonie, le chef d'État cubain a souligné, dans un discours d’un quart d’heure, qu'au fil des ans, les deux pays ont honoré leurs politiques souveraines, indépendamment de la proximité ou des similitudes entre leurs gouvernements.

«Pour ces raisons, et pour d'autres qui ne tiennent pas dans un discours nécessairement bref, c'est un grand honneur de participer au défilé militaire qui commémore le début de la lutte pour l'indépendance du Mexique et d'exprimer nos sentiments à votre gouvernement et à votre peuple.

Je le fais en sachant qu'il s'agit d'une reconnaissance des liens historiques et fraternels entre le Mexique et Cuba, une véritable marque d'appréciation, d'affection et de respect pour laquelle je suis profondément reconnaissant au nom de mon peuple.

La décision de nous inviter a une valeur incommensurable, à un moment où nous subissons les assauts d'une guerre multidimensionnelle, avec un blocus criminel, opportunément intensifié, avec plus de 240 mesures, au milieu de la pandémie Covid-19 qui a des coûts si dramatiques pour tous, mais en particulier pour les pays les moins développés.

Nous sommes confrontés, en parallèle, à une campagne agressive de haine, de désinformation, de manipulation et de mensonges, montée sur les plateformes numériques les plus diverses et les plus influentes, qui ignore toute limite éthique.

Sous le feu de cette guerre totale, la solidarité du Mexique avec Cuba a éveillé dans notre peuple une plus grande admiration et la plus profonde gratitude».

