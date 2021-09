Cuba et le Mexique misent sur la consolidation des relations bilatérales et sur l’intégration régionale

La Havane, 17 sept Le président cubain, Miguel Díaz-Canel et son homologue mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador ont confirmé ce jeudi après-midi à Mexico la volonté de multiplier les échanges économiques et commerciaux ainsi que les investissements et la coopération dans les domaines de la santé, la biotechnologie, les sports, l’éducation et le tourisme, entre autres.

Au cours de la rencontre au Palais National à Mexico, Miguel Díaz-Canel a une fois de plus remercié le gouvernement mexicain de sa solidarité et du soutien apporté à Cuba en plein milieu de la lutte contre le Covid-19 et du renforcement du blocus nord-américain.

Les deux présidents ont d’autre part réitéré leur engagement d’œuvrer en faveur de l’intégration régionale sous la présidence tournante de la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens, assurée par le Mexique et de la défense de Notre Amérique en tant que zone de paix.

Un peu plus tard, le président cubain a échangé des idées avec une centaine de dirigeants de partis politiques, d’organisations sociales, de syndicats et de mouvements de solidarité, réunis au siège de l’ambassade de Cuba au Mexique.

Miguel Díaz-Canel et ce groupe d’amis de Cuba au Mexique ont abordé de nombreux sujets de l’actualité cubaine et des relations bilatérales.

Il a profité de l’occasion pour exprimer ses remerciements pour l’appel à la levée du blocus adressé par le président du Mexique à son homologue des États-Unis, Joe Biden.

Miguel Díaz-Canel s’est également réuni avec le personnel diplomatique cubain en poste au Mexique.

A cette occasion, il a estimé que la situation économique est difficile, aggravée non seulement par la pandémie de Covid-19, mais surtout par le renforcement du blocus avec les mesures adoptées par l’ancien président Donald Trump et maintenues par son successeur, Joe Biden, malgré ses promesses de campagne électorale.