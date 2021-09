Les parlementaires français signent une déclaration de soutien à Cuba

Paris, 17 sept Des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale et au Sénat français ont adopté une déclaration de soutien à Cuba socialiste, ont informé Prensa Latina aujourd'hui des sources diplomatiques.

La déclaration a été remise au président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), Fernando González, lors des journées parlementaires des communistes français, tenues dans la ville de Boulazac, dans le sud-ouest du pays.

Le texte réitère l'entière solidarité avec Cuba et reconnaît les efforts déployés sur l'île pour faire face à la pandémie de Covid-19, ainsi que les résultats des vaccins cubains et la solidarité internationale affichée par le pays des Caraïbes dans le contexte sanitaire mondial actuel.

Dans le même temps, les députés et les sénateurs ont condamné le blocus économique, commercial et financier criminel imposé par les États-Unis et exigé sa levée immédiate, dénonçant les campagnes médiatiques et les manœuvres de déstabilisation contre la Révolution cubaine.

En ce sens, ils ont dénoncé le plan qui se déroule au Parlement européen, tentant d'entraver la bonne marche des relations entre La Havane, l'Union européenne et ses États membres, et ont appelé le gouvernement français à consolider et développer les relations de coopération avec l'Ile.

Gonzalez, député et Héros de la République de Cuba, a remercié les élus français pour le soutien et la solidarité du Parti communiste français (PCF) et de ses militants à la Révolution cubaine.

L'événement a réuni Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et candidat de cette force politique aux élections présidentielles d'avril 2022, Pierre Laurent, vice-président du Sénat, et le député André Chassaigne, président du groupe à l'Assemblée nationale ( parlement).

La veille, le président de l'ICAP a rencontré des membres et directeurs de l'Association Cuba Linda Solidarity, dans la ville de Périguex, qui ont ratifié leur engagement à poursuivre la bataille pour la fin du blocus économique, commercial et financier contre l'île.